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«Арсенал» — очередной претендент на Мареза

31 мая 2017, среда. 06:15. Футбол

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез интересен лондонскому «Арсеналу», утверждает Sky Sports. Действующий контракт 26-летнего алжирца с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.

«Лестер» уже оценил одного из своих лидеров в € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Марезу со стороны «Монако», который ищет замену проданному в «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

Сам Марез опубликовал заявление, в котором сообщил о желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

В минувшем сезоне Марез провёл 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Лестер Сити Рияд Марез Трансферы
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