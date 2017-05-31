«Арсенал» — очередной претендент на Мареза

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез интересен лондонскому «Арсеналу», утверждает Sky Sports. Действующий контракт 26-летнего алжирца с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.
«Лестер» уже оценил одного из своих лидеров в € 40 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Марезу со стороны «Монако», который ищет замену проданному в «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Сам Марез опубликовал заявление, в котором сообщил о желании сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
В минувшем сезоне Марез провёл 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.