38-летний немецкий специалист стал новым тренером «Майнца»

38-летний немецкий специалист Сандро Шварц сегодня был назначен новым главным тренером «Майнца». Как сообщает официальный «твиттер» немецкой команды, соглашение Шварца с клубом рассчитано до 2020 года.
Ранее специалист работал с молодёжными составами «Майнца». После завершения минувшего сезона немецкий клуб расстался со швейцарским тренером Мартином Шмидтом. «Майнц» с ним финишировал на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
«Гамбург» на своём поле сыграл вничью с «Майнцем»
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» немецкого клуба.