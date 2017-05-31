Мутко: назначение Бушманова в молодёжную сборную России себя оправдало

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу молодежной сборной России под руководством Евгения Бушманова над сверстниками из Беларуси в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 7:0.
«Впечатления от матча очень хорошие. У нашей молодёжи есть большой потенциал. Мне очень понравилась игра. Сегодня ещё не было четырёх футболистов, которые входят в обойму сборной. Было сделано много замен, видно, что ребята высокого уровня. Есть, которые играют в основном составе: Жигулёв, Чалов, Чернов. В целом команда очень хорошая, потенциал есть. Если дальше тренер будет хорошо работать, и мы будем помогать, то у этой сборной хорошее будущее.
Мы просили детские школы посетить сегодняшний матч. Конечно, это товарищеская игра. Не надо обольщаться. Впереди совершенно другие игры, в августе будет последняя такая встреча. В целом, команда перспективная. У нас есть 99-й год хороший.
Оправдал ли себя Бушманов? Да, хороший климат в команде. Самое главное, что у ребят глаза горят, есть желание играть. Об этом я и им и говорил сейчас, что они могут изменить отношении к футболу в России, а для этого они должны играть", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.