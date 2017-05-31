Молодёжная сборная России забила Беларуси, разыграв пенальти

Молодёжная сборная России отличилась в товарищеском матче со сверстниками из Беларуси, разыграв мяч при ударе с 11-метровой отметки.
На 79-й минуте встречи при счёте 3:0 в свою пользу россияне получили право пробить пенальти. К точке подошёл Зелимхан Бакаев, который вместо удара покатил матч на ход набегавшего Алексея Гасилина.
Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась победой россиян под руководством Евгения Бушманова со счётом 7:0.
Посмотреть гол (на 1:46:33) можно на официальном канале РФС в YouTube.