Бернарду Силва: думаю, Мбаппе сам не знает, уйти ему из «Монако» или остаться

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предположил, что его недавний партнёр по «Монако», нападающий Килиан Мбаппе, сам не знает, покинет он стан монегасков в межсезонье или всё-таки останется в клубе.
«Честно говоря, я думаю, он сам не знает, уходить ему из „Монако“ или оставаться. Он фантастический игрок, и особенно ему удалась вторая половина сезона. Я думаю, он всем доволен в „Монако“, но если он перейдёт в какой-нибудь большой клуб, это также будет хорошо для него. Он молод, неплохо было бы для него остаться ещё на год, но он взрослеет так быстро, что трудно предсказать», — цитирует Силву Goal.