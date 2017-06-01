Кроос: рад, что мне не удалось договориться с «Баварией» о продлении контракта

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Тони Кроос, защищающий ныне цвета мадридского «Реала», в очередной раз отметил, что не жалеет об уходе из немецкого гранда в 2014 году. Тогда Кроос и руководство мюнхенцев не смогли прийти к общему знаменателю относительно продления контракта игрока. В «Баварии» считали, что футболист сборной Германии требует слишком высокую зарплату.
«Когда я ретроспективным взглядом обозреваю всю ситуацию, то могу сказать следующее: рад, что мне не удалось договориться с «Баварией» о продлении контракта. Конечно, мы не смогли достичь соглашения и по финансовым вопросам», — цитирует Крооса Sport Bild.
Кроос продлил контракт с «Королевским клубом» до лета 2022 года.