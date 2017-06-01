Гордеев назначен главным тренером юношеской сборной России 2000 года рождения

Андрей Гордеев, который 1 мая покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск», назначен наставником юношеской сборной России 2000 года.
«Большое спасибо за поздравления с новой должностью! Меня пригласил Андрей Владимирович Лексаков, он позвонил и предложил возглавить одну из сборных. На данный момент достигнута принципиальная договорённость, на днях подпишем контракт сроком на два года. Есть такая профессия – Родину прославлять! Это касается национальных команд. Всё, что касается института сборных, – очень серьёзно и ответственно, к тому же мотивирует.
Что случилось со «СКА-Хабаровском»? Вышли в РФПЛ, можно поздравить! (Улыбается.) Как так получилось, что только вышли в Премьер-Лигу, и я ушёл? Так получилось, это наша внутренняя кухня. Хочется пожелать команде дальнейших успехов, я всегда верил в ребят. На данный момент считаю свой шаг – уход в юношескую сборную – более приоритетным для себя, чем быть главным тренером команды из РФПЛ. Какие задачи поставлены передо мной? Пока ещё рано говорить об этом. У нас будет турнир в Чехии 21 августа, и в этом году это пока что все официальные соревнования, которые ждут юношескую сборную 2000 года», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.