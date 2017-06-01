Дани Алвес: увидел в Дибале то, что до этого замечал в Месси

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес сравнил нападающего туринцев Пауло Дибалу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Как-то на тренировке я увидел в Дибале то, что до этого замечал в Месси. Это не просто талант. За свою карьеру я видел множество очень талантливых игроков. Это был талант, помноженный на желание покорить мир», — приводит слова Дани Алвеса The Players' Tribune.
В минувшем сезоне Серии А Дибала провёл 31 матч, отметившись 11 голами и 7 результативными передачами. Алвес ранее выступал вместе с Месси в «Барселоне».
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