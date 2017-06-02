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«ПСЖ» нанял бывшего спортивного директора «Порту» Энрике вместо Клюйверта

2 июня 2017, пятница. 20:08. Футбол

Бывший спортивный директор «Порту» Антеро Энрике занял аналогичный пост в «ПСЖ», сообщает официальный сайт парижан.

49-летний специалист сменил в этой должности голландца Патрика Клюйверта, который работал в клубе с лета 2016 года.

Антеро Энрике работал в «Порту» с 1990 года, а покинул клуб в сентябре 2016 года в должности вице-президента. Именно с его именем связывают появление в португальском клубе одной из лучших в мировом футболе структур по поиску талантливых и перспективных игроков.

40-летний Клюйверт до «ПСЖ» возглавлял молодёжную команду «Аякса». Также голландец был главным тренером сборной Кюрасао, а с 2012 по 2014 год работал в тренерском штабе сборной Нидерландов.

Посмотреть фотографию (Энрике — справа) можно в «твиттере» «ПСЖ».

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Источник: Официальный сайт ФК "Пари Сен-Жермен" Сообщить об ошибке
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