Компани: жду дня, когда после матча меня никто не будет спрашивать о травмах

Защитник «Манчестер Сити» и капитан сборной Бельгии Венсан Компани дал понять, что ему надоели вопросы о частых проблемах со здоровьем.
«Я многому научился и никогда не позволял себе думать, что я не выйду из этой ситуации более сильным. Может быть, именно поэтому я всё ещё продолжаю карьеру, но самым приятным для меня будет тот день, когда я проведу матч и пройду через микст-зону, не услышав ни одного вопроса о травме. Это будет означать, что все считают нормальным тот факт, что я играю и не испытываю проблем со здоровьем», — цитирует Компани Sky Sports.
Компани может завершить международную карьеру после ЧМ-2018