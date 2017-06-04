Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вручил награду лучшему игроку финала Лиги чемпионов нападающему «Реала» Криштиану Роналду, с которым они вместе работали в английской команде. «Реал» выиграл у «Ювентуса» со счётом 4:1 в финале Лиги чемпионов, а португальский форвард отметился дублем. Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
На 20-й минуте Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол. На 64-й минуте Карвахаль отпасовал по краю на Луку Модрича, а тот прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Роналду и «расстрелял» Джанлуиджи Буффона.