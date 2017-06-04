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Скоулз: в Кэррике нет ничего кричащего, он как Rolls Royce

4 июня 2017, воскресенье. 13:52. Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал факт продления контракта с полузащитником Майклом Кэрриком. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до конца июня 2018 года.

«Помню, как Майкл пришёл в „МЮ“ и взял себе 16-й номер. Это был номер Роя Кина, одного из лучших полузащитников АПЛ. Этим поступком Кэррик повысил планку ожиданий, но за прошедшие с тех пор годы он доказал, что более чем достоин носить футболку с этим номером.

Я всегда чувствовал себя комфортно и спокойно рядом с ним. Думаю, в то время он не получил того признания, которого заслуживал. Только теперь многие начинают понимать его истинную ценность. Когда Майкл играет, «МЮ» обычно выигрывает. Мне нравится, что в нём нет ничего кричащего. Он как Rolls Royce, который спокойно и уверенно перемещается по полю", — цитирует Скоулза сайт «МЮ».

Фергюсон: меня впечатлило, что Кэррик ушёл из дома в 16 лет ради «Вест Хэма»
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Пол Скоулз
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
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