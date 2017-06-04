Скоулз: в Кэррике нет ничего кричащего, он как Rolls Royce

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал факт продления контракта с полузащитником Майклом Кэрриком. Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до конца июня 2018 года.
«Помню, как Майкл пришёл в „МЮ“ и взял себе 16-й номер. Это был номер Роя Кина, одного из лучших полузащитников АПЛ. Этим поступком Кэррик повысил планку ожиданий, но за прошедшие с тех пор годы он доказал, что более чем достоин носить футболку с этим номером.
Я всегда чувствовал себя комфортно и спокойно рядом с ним. Думаю, в то время он не получил того признания, которого заслуживал. Только теперь многие начинают понимать его истинную ценность. Когда Майкл играет, «МЮ» обычно выигрывает. Мне нравится, что в нём нет ничего кричащего. Он как Rolls Royce, который спокойно и уверенно перемещается по полю", — цитирует Скоулза сайт «МЮ».