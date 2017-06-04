Новичок «Лейпцига» Мвого станет первым темнокожим вратарём в истории Бундеслиги

Голкипер «Янг Бойз» Ивон-Ландри Мвого продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». 22-летний вратарь 3 июля прибудет в расположение немецкого клуба. Об этом сам футболист сообщил в интервью Blick.
Сообщается, что Мвого станет первым темнокожим голкипером в истории Бундеслиги. Игрок имеет камерунские корни, но родился и вырос в Швейцарии.
В минувшем сезоне Мвого отыграл 35 матчей в чемпионате Швейцарии и пропустил 44 гола. «Янг Бойз» финишировал на втором месте в таблице. Новый клуб голкипера — «РБ Лейпциг» — занял второе место по итогам дебютного сезона в Бундеслиге и сыграет в Лиге чемпионов.