Кроос: Зидану удалось сделать так, что каждый игрок чувствует свою значимость

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил вклад главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана в успешное выступление «сливочных» в прошедшем сезоне. «Реал» впервые с 2012 года выиграл чемпионат Испании, а также стал первым клубом, отстоявшим титул победителя Лиги чемпионов.
«Зидану удалось сделать так, что каждый игрок чувствует свою значимость. В чемпионате Испании ротация нашего состава была сильной, все футболисты действительно оказались очень важны», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.