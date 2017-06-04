Данни: буду скучать по Санкт-Петербургу

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни в своей социальной сети сообщил, что будет скучать по Санкт-Петербургу.
«Буду скучать по Санкт-Петербургу», – написал Данни в Instagram Stories.
Контракт 33-летнего португальского футболиста с сине-бело-голубыми истекает нынешним летом. Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена.
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