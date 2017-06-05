Адлер одобряет решение Лама о завершении карьеры

Бывший голкипер «Гамбурга» Рене Адлер адресовал слова похвалы экс-защитнику мюнхенской «Баварии» Филиппу Ламу. Последний повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона, несмотря на то что его контракт с немецким грандом был в силе до лета 2018 года.
«Своим решением Филипп показал, как он понимает ситуацию. Он сделал это с той же чёткостью, которую демонстрировал и на поле. Я и Лам в этом вопросе думаем одинаково. Я очень уважаю решение Лама завершить карьеру. Ведь он показывал игру такого уровня», — приводит слова Адлера интернет-издание Sport1.
Ранее сообщалось, что 33-летний Лам введён в зал славы «Баварии»