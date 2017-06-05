Мак: с приходом Манчини «Зенит» должен адаптироваться к работе в новой среде

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера питерцев Роберто Манчини, а также сообщил, что готов к матчам национальной команды на 100 %.
«Я всем доволен в «Зените», хотя вторая половина сезона и не получилась для меня хорошей. Я усердно работал под руководством Луческу, боролся за место в стартовом составе. С появлением Манчини мы должны адаптироваться к работе в новой среде, с новыми людьми и тренерским стилем. У меня осталось ещё три года по контракту с клубом.
Что касается сборной Словакии, то в этом году мы участвуем в отборочном турнире к чемпионату мира. Думаю, готов к матчам национальной сборной на 100 %, поскольку сезон в РФПЛ завершился раньше, чем во многих других лигах. Все в команде осознают важность отборочных матчей ЧМ-2018. Мы в хорошей форме и попытаемся выступить как можно лучше», — цитирует Мака Metrosport.