Сборная России разгромила Венгрию в товарищеском матче в Будапеште

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России провела товарищескую встречу с командой Венгрии. Матч проходил в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершился победой гостей со счётом 3:0.
На 20-й минуте Фёдор Смолов после сольного прохода счёт открыл, а 20 минут спустя автогол форварда венгров Мартона Эппеля закрепил успех россиян. В концовке встречи, на 89-й минуте, точный удар Дмитрия Полоза принёс крупную победу российской команде. Для Полоза этот гол стал первым за национальную сборную.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 9 июня в Москве. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Чили.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.