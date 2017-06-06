«Фиорентина» объявила о назначении Пиоли на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Интера» Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину». Об этом говорится на официальном сайте «фиалок». Договор с 51-летним специалистом подписан на два года, с возможностью продления ещё на сезон. Общественности Стефано Пиоли будет представлен 7 июня.
На тренерском мостике итальянский специалист сменил Паулу Соузу, под руководством которого «Фиорентина» в сезоне-2016/17 финишировала на 8-м месте.
Будучи футболистом Стефано Пиоли с 1989 по 1995 год выступал за «Фиорентину». На его счету 156 матчей в составе «фиалок».
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