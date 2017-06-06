Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Ростова» Сослан Джанаев с высокой степенью вероятности станет игроком «Рубина». Переговоры между футболистом и клубом вступили в завершающую стадию.
В свою очередь, в «Ростов» может отправиться Илья Абаев, который по окончании сезона-2016/17 покинул «Локомотив». Другим вариантом продолжения карьеры Абаева является калининградская «Балтика».
Ранее стало известно, что новым наставником «Рубина», скорее всего, станет бывший вице-президент — тренер «Ростова» Курбан Бердыев.
Экс-вратарь «Локомотива» Абаев близок к переходу в «Балтику»