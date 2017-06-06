Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль прибыл в расположение сборной Чили в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян. Игрок отказался общаться с прессой.
Сборная, выигравшая два последних Кубка Америки, 9 июня проведёт товарищеский матч с командой России на стадионе ЦСКА, после чего отправится в Румынию, где сыграет с местной сборной последнюю контрольную встречу перед турниром.
В своей стартовой встрече Кубка конфедераций 18 июня чилийцы встретятся со сборной Камеруна на стадионе «Спартака».
Алексис прибудет в Москву самостоятельно и присоединится к сборной Чили 7 июня