Малиновский: зачем мы здесь, зачем приехали в сборную Украины?

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение от Мальты в товарищеском матче (0:1).
«Результат не очень приятный. Думаю, недопустимо проигрывать такой команде. Сейчас у тренерского штаба и у нас много почвы для размышлений: зачем мы здесь, зачем приехали в сборную?
Это футбол, понимаете. Старались контролировать игру, но пропустили нелепый мяч. Они стали тянуть время, отбиваться и встали всей командой сзади. Но нужно искать и положительные моменты. Надеюсь, это нас встряхнет перед Финляндией, и мы покажем настоящий футбол. Постараемся извлечь из негатива позитивные моменты», — приводит слова Малиновского «Террикон» со ссылкой на канал «Футбол 1».