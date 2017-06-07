Джеррард: хочу видеть ван Дейка в футболке «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард призвал руководство мерсисайдцев не отказываться от идеи приобретения защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.
«Хотел бы видеть ван Дейка в футболке „Ливерпуля“. Я большой поклонник его игры. Он великолепно играл в „Селтике“, и я думаю, что нам следовало побороться за него ещё тогда. Его покупка обойдётся недёшево, но я уверен, что он великолепно подойдёт красным», — приводит слова Джеррарда Goal.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы заплатят за ван Дейка порядка € 68-70 млн, а заработная плана игрока в «Ливерпуле» составит около € 230 тыс. в неделю.