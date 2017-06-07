Де Хеа надеется, что вопрос его перехода в «Реал» решится на этой неделе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа хочет перейти в мадридский «Реал» как можно скорее, сообщает Marca.
Согласно информации источника, страж ворот сборной Испании надеется на то, что этот вопрос решится уже на текущей неделе. Трансферная цена возможной сделки составит € 75-80 млн.
По ходу последнего сезона испанские СМИ неоднократно писали о желании президента «сливочных» Флорентино Переса приобрести де Хеа. Футболисты «Реала» в свою очередь после финального матча Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (4:1) попросили главу «Королевского клуба» не выставлять на трансфер вратаря Кейлора Наваса.
Футболисты «Реала» просят Переса не продавать Кейлора Наваса