Роналдо: сказал Сакки: «Или штраф, или выговор, но не то и другое одновременно»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо вспомнил некоторые эпизоды из тех времён, когда защищал цвета «Королевского клуба». У тогдашнего спортивного директора «сливочных» Арриго Сакки неоднократно были причины быть недовольным знаменитым бразильцем.
«Я дважды явился на тренировку с опозданием. Но я всегда приезжал раньше охранника, который открывал ворота базы. Тем не менее дважды я опаздывал, и это было ужасно. Спортивным директором был Сакки. Он побранил меня и оштрафовал. Прямо на той же неделе я вновь опоздал. И когда Сакки подошёл ко мне, я сказал ему: «Или штраф, или выговор, но не то и другое одновременно».