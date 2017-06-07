Есипов возглавил «Ротор-Волгоград»

Сегодня к обязанностям главного тренера «Ротор-Волгоград» официально приступил Валерий Есипов. В составе «Ротора» он выступал с 1992 по 2004 годы, являлся серебряным призёром чемпионата России.
По итогам сезона в первенстве зоны «Юг» второго дивизиона, которое завершилось на минувшей неделе, «Ротор-Волгоград» стал победителем, получив путёвку в Футбольную национальную лигу.
«Наше с главой региона понимание того, как должен развиваться волгоградский футбол, совпало. Я говорю не только о команде «Ротор», но и о развитии дворового футбола, работе спортивных школ. Что касается непосредственно команды, то перед ней стоит главная задача — побеждать в каждой игре. Это не громкие слова, а футбольный принцип. Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты «пашешь». Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность.
Мы многое упустили за последние годы. Воспитанников волгоградского футбола осталось очень мало. Нужно заново выстраивать пирамиду, в основе которой – дворовой детский спорт. У игроков только закончился чемпионат. После напряжённого сезона они имеют право сделать паузу и отдохнуть. Но в ближайшее время мы обязательно встретимся», — цитирует Есипова ИА «Высота 102».