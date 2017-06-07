Женская сборная России по футболу пожелала Зобнину скорейшего выздоровления

Женская сборная России по футболу поддержала полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, у которого было диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена. Травму хавбек получил в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Футболистки оставили видеообращение на официальной странице женской национальной команды в «Твиттере».
На восстановление Роману Зобнину потребуется от 4,5 до 5 месяцев. Из-за травмы полузащитник пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России, а также старт нового сезона в РФПЛ.
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