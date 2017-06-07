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Президент «Арарата»: ведём переговоры с Измайловым

7 июня 2017, среда. 16:09. Футбол

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, что клуб ведёт переговоры с бывшим полузащитником «Краснодара» и сборной России 34-летним Маратом Измайловым.

«Мы ведём переговоры с Маратом Измайловым, нам интересен этот футболист. Скоро всё узнаете», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ранее «Арарат» подписал контракт с бывшим нападающим «Урала» Романом Павлюченко и с экс-полузащитником «Луча-Энергии» Алексеем Ребко.

Помимо «Краснодара», Марат Измайлов играл за «Локомотив», лиссабонский «Спортинг», «Порту» и «Габалу».

«Арарат» заключил контракт с Ребко на три года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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