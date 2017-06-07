Президент «Арарата»: ведём переговоры с Измайловым

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, что клуб ведёт переговоры с бывшим полузащитником «Краснодара» и сборной России 34-летним Маратом Измайловым.
«Мы ведём переговоры с Маратом Измайловым, нам интересен этот футболист. Скоро всё узнаете», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее «Арарат» подписал контракт с бывшим нападающим «Урала» Романом Павлюченко и с экс-полузащитником «Луча-Энергии» Алексеем Ребко.
Помимо «Краснодара», Марат Измайлов играл за «Локомотив», лиссабонский «Спортинг», «Порту» и «Габалу».
«Арарат» заключил контракт с Ребко на три года