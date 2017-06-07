Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Даудов: решение переименовать клуб в «Ахмат» принято после взвешенного анализа

7 июня 2017, среда. 16:47. Футбол

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал переименование команды. Ранее стало известно, что с нового сезона грозненская команда будет носить название «Ахмат».

«Мы объявили о том, что главная футбольная команда Чеченской Республики будет переименована в „Ахмат“! Это решение принято после долгого, взвешенного анализа, с учётом всех аспектов и нюансов. Каждая эпоха имеет свою историю. Когда-то, в далёкие 50-е прошлого века, наша команда получила название „Терек“, что является названием реки, протекающей по многим регионам Кавказа. До этого она называлась „Динамо“ и „Нефтяник“. За эти десятилетия команда проделала свой определённый путь. Её победы и неудачи останутся в прежней истории.

Сегодня мы, жители Чеченской Республики, живём в процветающем и самом мирном регионе мира, и это есть наша новая история, ради которой отдал свою жизнь наш национальный лидер, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ценой собственной жизни Ахмат-Хаджи спас свой народ от гибели и направил его на созидательный, жизнеутверждающий курс. Имя нашего национального лидера бессмертно, и футбольный клуб, который получил путёвку в жизнь благодаря ему, будет носить его с гордостью! Как бы кому ни хотелось, как бы кто ни идеализировал названия рек, гор… Уверен, преданные болельщики клуба совсем скоро станут свидетелями новых ярких побед! При такой мощной поддержке, какую мы имеем от главы ЧР, героя России, почётного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, нас ждут очередные высоты! У нашей эпохи есть и будет новая история! История ярких побед и великих свершений! Наше имя — „Ахмат“, — приводит слова Даудова пресс-служба «Терека».

«Терек» будет переименован в «Ахмат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Терек Магомед Даудов
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
17:28 Мело: если бы «Интер» сохранил Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов
17:19 Руководство «Арсенала» уверено в том, что сможет сохранить Бельерина
17:17 Президент «Маритиму» хочет видеть в клубе Данни
17:13 Нолито: судя по цвету лица моей дочери, она живёт не в Англии, а в пещере
17:05 РФС сделает для граждан Чили бесплатным вход на контрольный матч с Россией
16:50 «Динамо» вышло из отпуска и проводит первую тренировку
16:50 Сборная Германии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций
16:47 Даудов: решение переименовать клуб в «Ахмат» принято после взвешенного анализа
16:35 «Спартак» интересуется бывшим защитником «Интера» Альваро Перейрой
16:22 Модрич и Ловрен дадут показания в суде по делу экс-президента «Динамо» З
16:09 Президент «Арарата»: ведём переговоры с Измайловым
15:55 «Арарат» заключил контракт с Ребко на три года
15:53 Бесплатный транспорт Кубка конфедераций — 2017 будет объединён одной эмблемой
15:47 «Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года
15:41 Де Росси: обойти Дзоффа по числу матчей за сборную Италии — большая честь
15:30 Сборная Португалии прибудет в Казань 14 июня
15:29 Состоялся первый тур Международного турнира U14 Caspian Cup
15:04 В Болгарии защитник выпил пиво во время игры и спас команду от поражения
14:59 Старков: в Латвии имя Роналду вызывает такой ажиотаж, что люди испытывают трепет
14:41 Президент «Рубина: с Бердыевым предварительно были проведены переговоры
14:30 Женская сборная России по футболу пожелала Зобнину скорейшего выздоровления
14:27 Михайлович: только 12-13 человек заслуживают остаться в «Торино»
14:24 «Тосно» объявил о переходе полузащитника сборной Кабо-Верде
14:15 «Шальке-04» предложил Горецке € 8 млн в год, чтобы удержать его в своих рядах
14:11 Почта России усилит меры безопасности во время проведения КК-2017
14:00 Смертин, приветствие Жиркова и поза Черчесова. Фото с тренировки сборной России
13:50 «Зенит» представит Манчини 13 июня
13:46 Адамс: покупка «Арсеналом» Озила у «Реала» была оскорблением Уилширу
13:40 Тихонов: точно можно сказать, что состав «Крыльев Советов» наполовину обновится
13:39 «Боруссия» Д приобрела у «Фрайбурга» полузащитника Филиппа
13:34 Стоичков посетит стадион «Спартак» и презентует Детский кубок чемпионов
13:29 Васин: сначала думал – может, Эппель не меня с медведем сравнил, а Джикию
13:21 Комбаров: даже поражение в финале КК-2017 будет невыполненной задачей
13:18 Зидан попросил Переса купить нападающего, если Мората покинет «Реал»
13:10 Кавани считает, что «ПСЖ» проиграл «Барселоне» несправедливо
13:06 «Арсенал» готов выложить за Мбаппе € 150 млн
13:03 Капитан «Енисея» Иванов перейдёт в «Урал»
12:59 Луческу посоветовал Дугласу Косте перейти в «Ювентус»
12:52 «Спартак» сыграет на австрийском сборе с сербским клубом «Вождовац»
12:45 Супруга Зобнина попросила болельщиков «Спартака» поддержать Романа
12:42 Мелкадзе: на переходе в «Тосно» сказалось, что Парфёнов и Бесчастных спартаковцы
12:28 «МЮ», «ПСЖ» и «Монако» готовы предложить за Роналду € 180 млн
12:26 Усман Дембеле: разочарован уходом Тухеля с поста наставника «Боруссии» Д
12:22 Есипов возглавил «Ротор-Волгоград»
12:17 Промес — Зобнину: крепись, брат!
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017