ЦСКА близок к покупке 60 % прав на Аилтона у «Эшторила» за € 2 млн

Защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра близок к переходу в ЦСКА. За 60 % прав на игрока португальский клуб получит от «армейцев» около € 2 млн, утверждает A Bola.
Бразильский игрок в минувшем сезоне выступал на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил часть трансфера Аилтона. Ещё 15 % прав принадлежат «Флуминенсе», а остальные права — у третьих лиц.
В сезоне-2016/17 Феррейра провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.