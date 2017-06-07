Мело: Икарди — замечательный футболист, но капитаном я его не считаю

Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело, в прошлом выступавший за «Интер», выразил мнение, что нерадзурри напрасно назначили капитаном команды нападающего Мауро Икарди.
«Он ещё очень молод, ему нужно вырасти. Икарди — замечательный футболист. Если он не забивает, „Интер“, как правило, не побеждает. Но капитанская повязка — это другое. Думаю, к ней он пока не готов. Игрок, который является капитаном, должен уважать своих противников. Другие должны внимательно его слушать, если он начинает говорить.
А соперники должны бояться его в хорошем смысле этого слова. Но это не относится к Икарди. Я не считаю его настоящим капитаном. Может быть, через несколько лет он дорастёт до повязки, но сейчас он не должен носить её», — цитирует Мело FCInterNews.