Агент: Пьяце очень не повезло, первый сезон в «Ювентусе» был крайне неудачным

Агент Марко Налетилич, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы, подвел итог первому сезону своего клиента в Италии. Пьяца по ходу сезона получил две серьезных травмы — сильный ушиб ноги и повреждение крестообразной связки.
«Парню очень не повезло в первом сезоне в „Ювентусе“, две травмы скомкали для него весь этот год. К сожалению, у него не было возможности максимально использовать свои навыки. Это был очень неудачный сезон, но он показал свой потенциал в некоторых играх.
Потенциально все считают его отличным футболистом. Пьяца готов играть на самом высоком уровне, он очень важен для будущего «Ювентуса», — цитирует агента TuttoJuve.
В минувшем сезоне Серии А Пьяца провел на поле 448 минут и не сумел отметиться результативными действиями.