Эдер: победить сборную из Южной Америки всегда приятно

Форвард сборной Италии Эдер поделился впечатлениями от победы над командой Уругвая в товарищеском матче. Встреча проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.
«Всегда здорово забить за сборную своей страны. Игра была важна для рейтинга ФИФА. Кроме того, победить сборную из Южной Америки всегда приятно.
В последние дни мы усиленно работали на тренировочной базе сборной Италии, готовясь к ближайшим матчам. Впереди важная игра с Лихтенштейном, терять очки в ней нельзя», — сказал Эдер в эфре Rai Sport.
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