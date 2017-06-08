«Милан» проведёт переговоры с агентом Диего Косты

Нападающий «Челси» Диего Коста попал в сферу интересов «Милана». Ранее испанский футболист сообщил, что главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на него.
Sky Sports пишет, что агент Хорхе Мендеш, представляющий интересы Диего Косты, встретится с директорами «Милана» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли на этой неделе. Ранее стороны успели обсудить некоторые детали в Кардиффе, до финала Лиги чемпионов.
Ещё одним вариантом для 28-летнего нападающего может быть Китай. В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал Диего контракт с окладом в € 38 млн за сезон.
Контракт Диего Косты с «Челси» действует до лета 2019 года. Оценивается футболист в € 50 млн.