Мората: я был бы сумасшедшим, если бы покинул «Реал»

Нападающий «Реала» Альваро Мората заявил, что хотел бы продолжить выступления в мадридской команде. В СМИ ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Милана» и «Манчестер Юнайтед».
«Я хочу играть и быть важным для команды, особенно в следующем сезоне, когда на носу чемпионат мира. Хочу сражаться за своё место в „Реале“. Я был бы сумасшедшим, если бы покинул этот клуб.
«Милан»? С трудом представляю себе, что вернусь в Италию, несмотря на то, что приобрёл там потрясающий опыт. Мой единственный клуб в Италии — это «Ювентус», — цитирует Морату Daily Mail.
Мората: в Италии меня точно не будет, я хочу остаться в «Реале»