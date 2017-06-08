Бельерин: не верьте всему, что читаете

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин призвал болельщиков не верить слухам в прессе. Судя по всему, так 22-летний футболист отреагировал на информацию в испанской прессе о том, что он достиг соглашения с «Барселоной».
«Не верьте всему, что читаете», — написал Бельерин в своём «твиттере».
Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба уверено в том, что сможет сохранить испанского футболиста, являющегося воспитанником «Барселоны».