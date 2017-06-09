Мексика обыграла Гондурас, Коста-Рика сыграла вничью с Панамой в отборе ЧМ

Сборная Мексики обыграла национальную команду Гондураса в матче отборочного этапа чемпионата мира со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика).
Освальдо Аланис открыл счёт в поединке с передачи Хонатана дос Сантоса, Ирвин Лосана после результативного паса Эктора Эрреры удвоил преимущество хозяев, а Рауль Хименес установил окончательный счёт в матче — ему ассистировал Карлос Вела.
В другом поединке отборочного цикла в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики сыграла вничью с командой Панамы — 0:0.