Китайский клуб предложил за Роналду € 200 млн, а игроку — € 120 млн в год

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжает вызывать интерес у различных клубов, передаёт AS.
Согласно информации источника, один китайский клуб, название которого пока не разглашается, предложил за футболиста сборной Португалии € 200 млн. Самому футболисту предлагают зарплату в размере € 120 млн в год. Если бы трансферная сделка состоялась, то это была бы рекордная зарплата, так как до сих пор никому такого оклада не предлагали. Следует отметить, что руководство китайского клуба настроено более чем серьёзно и намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» предлагают за Роналду € 180 млн.