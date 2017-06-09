Аргентина – Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:05

Сегодня, 9 июня, в Мельбурне на «Мельбурн Крикет Граунд» состоится товарищеский матч между сборными Аргентины и Бразилии. Встреча начнётся в 13:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Бразилия.
Ранее команды встречались с друг другом 112 раз. 41 матч закончился победой сборной Аргентины, 26 раз команды сыграли вничью, а 45 раз сильнее оказались сборной Бразилии. Последняя встреча между состоялась в 2016 году и завершилась победой Бразилии со счётом 3:0.
Бразилия — Аргентина: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча