«Арсенал» объявил об уходе Саного и ещё троих футболистов

Руководство лондонского «Арсенала» приняло решение расстаться с нападающим Яя Саного и ещё тремя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вслед за 24-летним французом, игравшим в «Арсенале» с 2013 года, команду покинули Стефан О’Коннор, Кристофер да Граса и Костас Пилес – все академия лондонского клуба. Контракты футболистов истекли, и стороны не стали их продлевать.
Яя Саного провёл за «Арсенал» в общей сложности 20 матчей. На счету О’Коннора всего одна игра за «канониров», а да Граса и Пилес выступали за молодёжную команду столичной команды.
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