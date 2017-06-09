Тите: сборная Бразилии играла лучше Аргентины, но не была эффективной в атаке

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от команды Аргентины в товарищеском матче. Встреча проходила в Мельбурне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «альбиселесте».
«Первый тайм был более-менее равным, но мы не могли сдержать Анхеля Ди Марию. Во втором тайме у нас было больше шансов. В целом мы создали больше моментов, чем Аргентина, и играли лучше, но не были эффективными у чужих ворот. Проигрывать всегда тяжело, но нужно принять этот результат», — приводит слова Тите интернет-портал Goal со ссылкой на CBF TV.