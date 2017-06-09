Гол Промеса помог Нидерландам победить Люксембург, Франция уступила Швеции

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Люксембургом в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась со счётом 5:0.
В первом тайме комфортное преимущество голландцам обеспечили Арьен Роббен и Уэсли Снейдер, а во второй половине игры голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Винсент Янссен и полузащитник «Спартака» Квинси Промес, вышедший на поле на 66-й минуте.
В ещё одном матче группы А сборная Франции на выезде проиграла Швеции (1:2). На гол Оливье Жиру в конце первого тайма хозяева быстро ответили мячом Джимми Дурмаза, а на 93-й минуте Ола Тойвонен принёс шведам победу. Кроме того, сборная Беларуси одержала первую победу на групповом этапе, победив со счётом 2:1 Болгарию.
Видео гола Промеса можно посмотреть в «Твиттере».
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 13 очков (6 матчей); 2. Франция — 13 (6); 3. Нидерланды — 10 (6); 4. Болгария — 9 (6); 5. Беларусь — 5 (6); 6. Люксембург — 1 (6).