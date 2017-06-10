Адвокат: очень эмоционально отреагировал на гол Снейдера, нужно быть осторожнее

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат сказал, что очень эмоционально отреагировал на гол, забитый полузащитником «Галатасарая» Уэсли Снейдером в своём рекордном 131-м матче за сборную. В этом поединке Нидерланды обыграли Люксембург со счётом 5:0.
«Я отреагировал эмоционально. Это из-за моего возраста, на меня накатили эмоции уже во время исполнения гимна Нидерландов. Мне нужно быть поосторожнее. Передачи Снейдера до сих пор чрезвычайно хороши. Мало игроков в мире, кто способен с ним сравниться. Нам нужно использовать его умения столько, сколько мы сможем себе позволить», — сказал Адвокат.
Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов