Хайнкес: Кроос должен просто повесить бутсы на гвоздь

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в шутку сообщил, что полузащитнику «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу пора завершить карьеру.
«В свои 27 лет Кроос трижды выиграл Лигу чемпионов, оформил требл с «Баварий» и выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии. Теперь он должен просто повесить бутсы на гвоздь», — пошутил Хайнкес.
«Тони является стратегом. В «Реале» он стал ещё лучше как игрок. Кроос играет так, как все тренеры хотят, чтобы играли их футболисты», — цитирует специалиста Sport Bild.
Сам хавбек сообщил, что не думает о завершении карьеры.
«Я не могу закончить карьеру из-за того, что выиграл эти титулы. У меня всегда есть новые цели в «Реале» или сборной Германии. Я хочу выиграть всё», — сказал Кроос.