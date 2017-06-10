Евсеев: у меня контракт с «Текстильщиком» — готовлюсь к новому сезону

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Вадим Евсеев прокомментировал получение лицензии категории PRO, а также рассказал о своём будущем.
«Учились полтора года, в совокупности 400 часов. Всё было на очень достойном уровне: получали много полезной информации, сдавали сессии, общались с тренерами-коллегами, с преподавателями.
Что касается моего будущего, то у меня контракт с «Текстильщиком». У меня есть команда, с которой я работаю, и мы готовимся к новому сезону», — сказал Евсеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.
Евсеев, Оганесян, Ананко и Козлов получили лицензии категории PRO