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Габриэл Жезус получил травму лица и пропустит матч сборной Бразилии с Австралией

10 июня 2017, суббота. 16:07. Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус получил повреждение в товарищеском матче со сборной Аргентины (0:1), сообщает GloboEsporte.

Форвард получил травму в концовке матча после удара локтем защитника аргентинской команды Николаса Отаменди. В результате действия соперника у Жезуса — рассечение брови, а в компенсированное время он был заменён. После медицинского обследования Габриэлю диагностировали перелом левой орбиты лица, которая защищает глаз.

Таким образом, футболист был исключён из числа возможных участников ближайшей товарищеской встречи сборной Бразилии с командой Австралии, которая состоится 13 июня.

Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Сборная Австралии - Футбол Сборная Аргентины — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Габриэл Жезус Николас Отаменди Травмы — футбол
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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