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Шавло: сборная России достойно готова к Кубку конфедераций

10 июня 2017, суббота. 16:41. Футбол

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился впечатлениями от прошедшего в Москве контрольного матча Россия — Чили (1:1).

«Матч со сборной Чили смотрел. Порадовало, что наша команда играла на равных, в конце даже могли победить. У сборной Чили хорошая команда, они победили в Кубке Южной Америки. Чилийцы хорошие соперники для нас. Тренер проверил своих игроков, которым доверяет. Слава богу, что никто травму не получил. Я думаю, что мы на позитивной ноте готовимся к Кубку конфедераций. Там всё будет решаться в конкретной игре. Да, мы знаем, что якобы Новая Зеландия аутсайдер в группе, но сейчас каждая игра важна, не знаешь чем закончится. Можешь выиграть у Португалии, но проиграть Новой Зеландии. У нас была хорошая подготовка, и по игре с Венгрией было видно хорошее движение. Надо ещё наладить некоторое взаимопонимание, потому что новые игроки появились в составе. Я считаю, что достойно готовы.

Жалко, что Роман Зобнин в такой момент получил травму, обидно. Но что делать? Это, к сожалению, элемент нашей профессии. Бывают такие травмы. Дай бог, чтобы ему сделали хорошую операцию и он успешно прошёл реабилитацию. Главное, чтобы восстановился. Многие получают такие травмы. Он игрок молодой перспективный. Сделал большой скачок в этом году. Все ждали, что он будет участвовать.
Главное, чтобы это его не выбивало! Желаю ему верить в себя, и всё будет нормально!» — заявил Шавло.

Шавло также поделился впечатлениями о прошедшем на стадионе «Локомотив» международном детском турнире «Кубок Добра».

«На турнире второй раз, но в том году я только принимал участие в награждении. Тогда выступало всего четыре команды, в этом году – 10. Объём и территория турнира увеличились, такие команды приехали — участвуют Эквадор и Камерун. Турнир многонациональный, ребятам было интересно играть. Была интересная команда из Японии. Думаю, ребята получили удовольствие. Надеюсь, что этот турнир будет проходить каждый год. Организация на высшем уровне. «Под флагом добра» всегда так проходят мероприятия. Долго обсуждали с организатором Натальей Давыдовой, стоит ли нашим ребятам участвовать. У нас команда детей с заболеванием ДЦП. Поэтому мы думали, как ребята воспримут. Слава богу, всё хорошо. Мы стали четвёртыми из десяти. Это успех для нас. Ребята увидели, что могут играть со всеми на равных. Самое главное – дети между собой контактировали, общались. Радовались победам и огорчались из-за поражений. Я думаю, многие здесь подружились и будут продолжать общаться.

С ребятами мы работаем с 2009 года. Это проект при футбольном клубе «Спартак». Финансируется благотворительным фондом поддержки ветеранов и молодёжи. Дети тренируются два раза в неделю, ни за что не надо платить. Ребятам всё обеспечено», — поведал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Симонян: результат матча сборной России с Чили не может нас не удовлетворить
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Роман Зобнин Сергей Шавло
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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