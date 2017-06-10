Васкес: Месси в «Реале»? Мы довольны нынешним составом

Форвард «Реала» Лукас Васкес ответил на вопрос, согласился ли бы он на переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в мадридский клуб.
«Месси в „Реале“? Он невероятный игрок, но мы довольны нынешним составом и не думаем о таком», — приводит слова Васкеса Marca.
Месси в матчах с «Реалом» во всех турнирах забил 23 гола и является лучшим бомбардиром в истории испанского «класико». На счету аргентинского футболиста 16 голов в ворота «сливочных» в Примере, 5 — в Суперкубке Испании и 2 — в Лиге чемпионов.
Месси: с удовольствием завершил бы карьеру в «Барселоне»