Столыпин: Веретенников не захотел продлевать контракт с «Оренбургом»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал уход Олега Веретенникова с поста главного тренера молодёжной команды.
«Почему Веретенников покинул пост главного тренера „молодёжки“ „Оренбурга“? У него закончился контракт, продлевать его он не захотел», — заявил Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
66-летний функционер рассказал также о презентации нового главного тренера «Оренбурга» Темури Кецбая.
«Прошла презентация главного тренера. Тимур рассказал немного о себе, поговорил с футболистами. Обсудили задачи на сезон. Главная, конечно же, — это возвращение в РФПЛ», — поведал Столыпин.