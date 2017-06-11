Вагнер: Левандовски забьёт на 10 голов больше, если Киммих будет игроком основы

Форвард сборной Германии Сандро Вагнер, оформивший хет-трик в матче квалификации чемпионата мира — 2018 с Сан-Марино, высоко оценил игру полузащитника Джошуа Киммиха. Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0. Киммих, играющий за «Баварию», отдал три голевые передачи.
«Левандовски будет счастлив, если в следующем сезоне Киммих будет играть на правом фланге. С подачами Киммиха Левандовски забьет на 10 голов за сезон больше», — цитирует Вагнера Sky.
В минувшем сезоне Бундеслиги Киммих вышел на поле с первых минут лишь в 15 матчах.
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