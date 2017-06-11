Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вагнер: Левандовски забьёт на 10 голов больше, если Киммих будет игроком основы

11 июня 2017, воскресенье. 01:02. Футбол

Форвард сборной Германии Сандро Вагнер, оформивший хет-трик в матче квалификации чемпионата мира — 2018 с Сан-Марино, высоко оценил игру полузащитника Джошуа Киммиха. Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0. Киммих, играющий за «Баварию», отдал три голевые передачи.

«Левандовски будет счастлив, если в следующем сезоне Киммих будет играть на правом фланге. С подачами Киммиха Левандовски забьет на 10 голов за сезон больше», — цитирует Вагнера Sky.

В минувшем сезоне Бундеслиги Киммих вышел на поле с первых минут лишь в 15 матчах.

Левандовски был недоволен игроками «Баварии» за то, что не обошёл Обамейянга
Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария Сборная Германии — Футбол Джошуа Киммих Роберт Левандовски ЧМ-2018
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
01:41 О. Иванов: большая честь, что «Ахмат» будет носить имя Ахмат-Хаджи Кадырова
01:20 «ПСЖ» обсудит с Мбаппе возможность его перехода из «Монако»
01:02 Вагнер: Левандовски забьёт на 10 голов больше, если Киммих будет игроком основы
01:01 Левандовски догнал Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ-2018
00:59 Родолфо продлил контракт с «Ахматом» на год
00:42 Шейдаев: это самое обидное поражение сборной Азербайджана, но оно справедливо
00:38 «Динамо» не стало продлевать контракт с форвардом Маркеловым
00:31 О'Нил: Азербайджан сыграл лучше, но Северной Ирландии нужен был только результат
00:26 Дринчич перешёл в сербский клуб «Чукарички»
00:15 Игрока сборной Камеруна увезли со стадиона на скорой, он не сыграет на КК-2017
00:14 Буффон: даже у самого бездарного игрока «Реала» больше трофеев, чем у меня
00:02 Сан-Марино повторило антирекорд, пропустив по 6 голов в 3 матчах отбора ЧМ кряду
10 июня 2017, суббота
23:48 Сарсания: вернувшись, я понял, что спортивная составляющая «Зенита» была убита
23:39 Хет-трик Йоветича помог Черногории разгромить Армению, Польша выиграла у Румынии
23:38 Германия забила семь мячей Сан-Марино, Чехия сыграла вничью с Норвегией
23:36 Сборная Словакии победила Литву и вышла на второе место в отборочной группе F
23:31 СМИ: у Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери
23:27 Полузащитник «Тенерифе» забил «Сарагосе» ударом с центра поля
23:14 На первый сбор «Ростова» при Кучуке прибыли 17 футболистов
23:10 Моуринью: когда я пришёл в «Реал», Рамос ни разу не играл даже в 1/4 финала ЛЧ
23:09 Кэхилл: в последние 6 минут матча Шотландия — Англия на поле творилось безумие
23:03 «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Нильссона-Линделёфа из «Бенфики»
22:51 Просинечки: в футболе такое бывает: одна команда играет, а другая – забивает
22:48 Кейн — о голе в ворота сборной Шотландии на 93-й минуте: это что-то особенное
22:41 Страчан: игроки сборной Шотландии сотворили нечто феноменальное в игре с Англией
22:31 Вагнер Лав может перейти из «Аланьяспора» в «Галатасарай»
22:30 Вентура: не ждите от сборной Италии града голов в ворота Лихтенштейна
22:18 Ройс: надеюсь попасть на ЧМ-2018 в России, несмотря на тяжёлую травму
22:12 Бородюк: Дания — это не викинги, они плакали, выпрашивали пенальти
22:08 Саутгейт: сборная Англии должна быть более безжалостной
21:57 Мамтов — о переходе в «Анжи»: было бы неправильно упускать такой шанс
21:55 В Серии А со следующего сезона будет использоваться система видеопомощника судьи
21:47 «Ювентус» договорился с «Сампдорией» о переходе нападающего Шика
21:40 В США девочки из детской команды постриглись в поддержку Мили Эрнандес
21:17 Кучук поприветствовал игроков «Ростова» перед началом первой тренировки
21:07 «Краснодар» и тбилисское «Динамо» стали финалистами турнира Caspian Cup-2017
20:58 Шевченко: не думаю, что отсутствие Р. Ерёменко станет проблемой для Финляндии
20:57 Гол Кейна в концовке спас сборную Англии от поражения в матче с Шотландией
20:53 Дания обыграла Казахстан, Северная Ирландия вырвала победу у Азербайджана
20:43 Контракт Капелло с «Цзянсу Сунин» рассчитан на полтора года, зарплата — € 10 млн
20:39 В. Березуцкий: Слуцкий не побоялся пробить эту стену башкой — поехать за границу
20:34 Снейдер: при мне лучший футбол сборная Нидерландов показывала на Евро-2008
20:22 Митрески: из «Спартака» по поводу работы со мной никто не общался
20:13 «Енисей» продлил контракты с тремя футболистами
20:12 Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма Зеппельта о допинге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017